النائبان محمد عمارة وأحمد عاشور يشاركان فى مائدة إفطار "أهل العمرانية" (صور)

شارك كل من النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، والنائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، في مائدة إفطار "أهل العمرانية" التي ينظمها أهالي الحي للعام الثاني على التوالي.

وتوافد مئات المواطنين على شارع مستشفى الصدر في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، للمشاركة في الإفطار الجماعي لأهل العمرانية.

ويجهز مطبخ إفطار أهل العمرانية الطعام للأهالي الوافدين اليوم، للمشاركة في حفل الإفطار الجماعي، الذي ينظمه أهالي حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة.

وجهز أهالي حي العمرانية إفطارًا جماهيريًا في أحد شوارعها، ليضم جميع سكان المنطقة، كنوع من أنواع التكاتف والتعاون بين أبناء الحي.

ويعد ذلك الإفطار الجماعي الثاني الذي يجهزه أبناء حي العمرانية، ويأتي في إطار تدعيم سبل التعاون والإخاء بين أهالي الحي، وجمعهم على طاولة إفطار واحدة.

بدأت منطقة العمرانية في طرح الكراسي والطاولات في أحد الشوارع، في الحي، ليتم تقديم وجبات الإفطار عليها للأهالي الوافدين للمشاركة في هذا الحدث.

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