وزير الخارجية الأوكرانى: ألمانيا تبدأ البحث عن أنظمة باتريوت لبلادنا

أعلن وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، أن ألمانيا ستبدأ فى البحث عن أنظمة الدفاع الجوى "باتريوت" لأوكرانيا ليس فقط في دول حلف شمال الأطلسي الناتو ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم.



جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها كوليبا للصحفيين عقب اجتماع عقده، مع مسئولين من حلف الناتو فى بروكسل؛ بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية.



وقال كوليبا:"تبدأ ألمانيا الآن، بصفتها رئيسة تحالف الدفاع الجوى، فى إجراء تحليل فوري لجميع أنظمة بطاريات باتريوت المتاحة وأنظمة الدفاع الجوى الأخرى، ليس فقط بين الحلفاء، ولكن في العالم، بالإضافة إلى ما يمكن القيام به وما هى المجموعات التى يمكن دمجها واستخدامها حتى يمكن تسليم هذه البطاريات إلى أوكرانيا".



وأشار كوليبا إلى أنه خلال اجتماع اليوم لمجلس الناتو وأوكرانيا، استعد الحلفاء لمناقشة العديد من القضايا مع تركيز النقاش على الاستعدادات لقمة الناتو فى واشنطن.



وأضاف:" أننى تحدثت عن شيء واحد فقط في خطابي وهي أنظمة باتريوت وبطاريات جديدة لأوكرانيا لقد غير هذا محور المناقشة وقال أحد الوزراء إن هذا كان أصعب خطاب سمعته على الإطلاق من وزير خارجية لقد اعتذرت لإفساد المزاج الاحتفالي بعيد ميلاد الناتو لكننى شعرت أنه من الضروري أن أغمر زملائي فى الواقع القاسي لسكان خاركيف وأوديسا ولفيف كان رد فعل الوزراء الذين كانوا في أوكرانيا واستمعوا إلى أهمية أنظمة الدفاع الجوى مختلفًا عن أولئك الذين لم يكونوا فى أوكرانيا ولم يسمعوا ذلك ولم يشاهدوا إلا في الأخبار ما كان يحدث".