برلماني: إعلان رئيس الوزراء وجود قائمة بفرص الاستثمار مع الأوروبيين خطوة إيجابية

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر بدأت عصرا جديدا مع الصناعة والتصنيع خلال الفترة الرئاسية الجديدة التي بدأها الرئيس السيسي، وذلك لتوفير آلاف من فرص العمل وزيادة المتحصلات من النقد الأجنبي والوصول بالصادرات المصرية للرقم المستهدف 100 مليار دولار في العام.

ولفت شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوجيهات السيسي، الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصرى - الأوروبى المشترك المُقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل، وبحضور الرئيس السيسي، والكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكُبرى، وكبريات الشركات الاستثمارية، وصناديق الاستثمار.

وشدد وكيل اسكان البرلمان، على توجيهات رئيس الوزراء بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية، والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص، لافتا إلى وجود قائمة بهذه المشروعات التي نحتاج لتوطين صناعتها بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.

واختتم المهندس طارق شكري، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقبل، سيكون انطلاقة حقيقية للتصنيع في مصر، وخطوة هامة للغاية وسيشهد تدشين مشاريع صناعية ضخمة تستوعب آلاف من العمالة المصرية وتفتح بابا واسعا للاقتصاد.