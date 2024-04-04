مسلسل "بيت الرفاعي" الحلقة 25.. فاروق يقتل عمه عبدالحميد انتقاما لوالده

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 25.. “فلاش باك” يوضح كواليس مقابلة فاروق ووالدته ناهد مع عمه عبدالحميد ومواجهته بقتل والده.

كما شهدت الحلقة قيام فاروق بقتل عمه عبدالحميد انتقاما لقتل والده وعمه محمود الرفاعى.

مسلسل “بيت الرفاعي” الحلقة 24

ذهب “ياسين” إلى المطار للسفر إلى الخارج، وجاءت طليقته وطفلته “حبيبة” لتوديعه، ولكن تفاجئت طليقته “هند” بارتباطه بسامية وعلى الفور انفعلت هند على ياسين وأخبرته أنها انفصلت عن زوجها لتعود له، ولكنه أخبرها بأنه لم يطلب منها هذا ولكنها هددته وأخبرته أنها لن تسافر إليه هي أو ابنتها، وأنه لن يتمكن مرة أخرى من رؤية ابنته، ولهذا السبب تراجع ياسين عن السفر وعاد إلى المنزل.

وقرر يحيى تامر نبيل، فتح مكتب محاماه رسميًا، وفى نفس الوقت، يقرر ياسين التخلص من فاروق ويخبر يحيى وسعيد “محمد لطفى” وجمالات “رحاب الجمل” وسامية “ميرنا جميل”، بقراره حيث إنه بعد تفكير وجد أنه الحل الوحيد لديه بعدما أغلقت كل الأبواب في وجهه وأصبح أمامه إما قتل فاروق أو الهروب، وطالما ابنته لن تسافر فهو لن يترك البلد.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات العرض

يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 24، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.