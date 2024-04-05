الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

لجنتي الاعلام والتطوير تضع خطة عملها في أول اجتماعات "اتحاد الناشرين"

اتحاد الناشرين العرب
اتحاد الناشرين العرب

عقدت لجنتي الإعلام والتطوير المهني باتحاد الناشرين المصريين أولي جلساتها، برئاسة نيفين التهامي، وبحضور أعضاء اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد عبد المنعم أمين عام اتحاد الناشرين المصريين.

ووضعت اللجنة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وتم اقتراح عدد من التوصيات لعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، وتشمل الإعلان عن عدد من المشروعات المهمة التي تخدم أعضاء الاتحاد بصورة فاعلة خاصة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والتطوير المهني وكذلك الدور الإعلامي للاتحاد.

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اتحاد الناشرين 

وفي أخريات شهر فبراير من عام 1951 كانت الخطوط النهائية لقانون الاتحاد المصري العام لدور النشر والمكتبات تأخذ طريقها من الجمعية العمومية للاتحاد إلى المطبعة، لتعرض على الناس في كراسة مطبوعة، تسجل على هذا الاتحاد أغراضه وأهدافه، ليحدد العلاقة بين الناشر والناشر.

وصل إنتاج التأليف في سنة 1901: خمسة وثلاثون كتابًا في مصر كلها.. بناء على ما جاء في كتاب (حاضر المصريين) فأصبح إنتاج مصر في عام 1951: ثلاثمائة وخمسة عشر كتابًا بخلاف الروايات والدوريات والكتب المدرسية الكثيرة وكتب الأطفال.

وفى عام 1965 صدر قانون اتحاد الناشرين المصريين رقم 25 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 126 في 9 يونيو 1965 ولأول مرة يضم الناشرين اتحاد يجمع بينهم ويرعى مصالحهم ويؤدى رسالة كبرى ألا وهي خدمة الثقافة العربية بوجه عام والكتاب بوجه خاص.

ورغم أن القانون في ذلك الحين قد حدد أهدافًا لإنشاء الاتحاد إلا أن الحماس والتعاون والظروف الاجتماعية المعاصرة لم تكن تكفي لتحقيق تلك المطالب.

لجنتي الإعلام والتطوير أعضاء الجمعية العمومية محمد عبد المنعم أمين عام اتحاد الناشرين المصريين البرامج التدريبية والتطوير المهني اتحاد الناشرين المصريين

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