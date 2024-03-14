بالأسماء.. تشكيل هيئة مكتب اتحاد الناشرين المصريين واللجان النوعية

اجتمع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، اليوم، في تشكيله الجديد، وذلك بمقر الاتحاد، وقد أثمر الاجتماع عن تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية للاتحاد، وذلك على النحو التالي:

• فريد زهران، رئيسًا.

• أحمد بدير، وكيلًا.

• محمد عبدالمنعم، أمينا عاما.

• أحمد رشاد، أمينًا للصندوق.

جاء تشكيل اللجان النوعية على النحو التالي:

• لجنة حرية النشر برئاسة الأستاذ فريد زهـــران

• لجنة المعارض العربية والدولية برئاسة الاستاذ محمود خلف

• لجنة التطوير المهنى برئاسة الاستاذ نيفين التهامى

• لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية برئاسة الأستاذ محمد كامل شطا

• لجنة فض المنازعات برئاسة الأستاذ محمد العبســـى

• لجنة العلاقات العامة والتسويق برئاسة الاستاذ محمود عبدالنبى

• لجنة الإعلام برئاسة الاستاذة نيفين التهامى

• لجنة النشاط الاجتماعي برئاسة الاستاذ محمود خلف

وتمت الموافقة على تعيين: فريد زهران وعبدالمنعم كامل ممثلين لمجلس الإدارة بلجنة القيد والتأديب، وتعيين كل من محمد كامل ومحمود عبدالنبي ممثلين للمجلس بلجنة التظلمات.

كما قرر مجلس الإدارة تشكيل مجلس حكماء استشارى من شيوخ المهنة فى مصر، وذلك للاستفادة من خبراتهم والاسترشاد بآرائهم، وجار التواصل مع المرشحين لعضوية هذا المجلس لاستكمال تشكيله.

وايمانا بتوسيع قاعدة المشاركة وزيادة مساحات العمل المشترك مع الجمعية العمومية، فقد وافق مجلس الإدارة أيضا على استحداث عدد من اللجان النوعية؛ كل منها تختص بأحد مجالات النشر المختلفة؛ ومنها مثلا: كتب الأطفال، الوسائل التعليمية، كتب التراث، الكتاب الأكاديمي، الكتاب الأجنبي، والناشرين الجدد.

ودعا مجلس الإدارة السادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لإبداء ما يرونه من مقترحات لجان جديدة أخرى تمهيدا لمناقشة تلك المقترحات وإقرار ما يفيد الناشرين منها.