الطاهري يكشف أسرار رواية "الحب في المنفي" لـ "كلام محترم"

تحدث أحمد الطاهري في حلقة اليوم عن رواية "الحب في المنفى" رواية للأديب بهاء طاهر، الذي عاش الحلم العروبي في فترة الستينات بكل زخمها، خلال برنامجه "كلام محترم" المذاع عبر إذاعة الراديو 9090، طوال شهر رمضان.

وقال إن أحداث رواية "الحب في المنفى" تدور في بداية الثمانينيات، قبل وبعد الاحتلال الإسرائيلي لبيروت، تحكي بلسان صحفي مصري ناصري في الخمسين من عمره، صدم في ما آلت إليه بلاده بعد رحيل عبد الناصر نفسه، وانتقال البلاد من زعيم إلى قائد، ومر بعدة اضطرابات في حياته الزوجية انتهت إلى الطلاق، وسافر بعدها إلى سويسرا حيث عمل مراسلا لصحيفة لم تعد تنشر له أي شيء، لأنه لا يزال مواليا لعبد الناصر.

وتستمر أحداث الرواية ويظهر في حياة بطل الرواية أمير ثري يحاول إقناعه بتحرير جريدة ينوي إنشاءها، إلا أنه البطل يكتشف أن هناك نوايا مشبوهة فيبتعد.

برنامج "كلام محترم" في هذا العام يلقي الضوء على أهم 30 رواية وقصة أدبية في مصر.