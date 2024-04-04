الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وسائل إعلام إيطالية تحتفي بالتكريم وتصفه بالمستحق

الرئيس والحكومة الإيطالية تكرمان رشيد محمد رشيد بمنحه الجنسية الإيطالية كاستحقاق متميز

رشيد محمد رشيد
رشيد محمد رشيد

أصدر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قرارًا بمنح الجنسية الإيطالية لرجل الأعمال المصري الأصل المهندس رشيد محمد رشيد، كاستحقاق متميز، وتكريمًا وتقديرًا لمجهوداته وإنجازاته  المتميزة في عالم الاقتصاد والأعمال. 

وقد أصدر الرئيس القرار بعد موافقة مجلس الوزراء الإيطالي على التقرير الذي اقترح تكريم رشيد بمنحه الجنسية كاستحقاق خاص لما له من إنجازات وتميز في مجالات الاقتصاد والأعمال والابتكار في إيطاليا وخارجها.

وسائل إعلام إيطالية اهتمت بالخبر، وأشارت إلى ما تضمنه قرار منح الجنسية من معرفة رشيد العميقة وقربه الصادق من الثقافة الإيطالية التي اضافت بريقًا على صورة إيطاليا في العالم"، كما أشارت الى حصوله من قبل على وسام الاستحقاق الذي يعد أعلى وسام في إيطاليا من الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو عام 2010.

وعبّر رشيد الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة (السارة)، والرئيس التنفيذي لشركة (مايهولا) للاستثمار عن امتنانه الشديد لهذه الخطوة، لا سيما أنها بقرار نابع من الحكومة الإيطالية ذاتها، قائلا: «يشرفني أن أتلقى هذا الثناء من بلد أؤمن به دائمًا. إيطاليا هي مثال للتميز في كل قطاع. سأستمر في دعم الصناعة بإيطاليا، وتعزيز القيم التي نستثمر فيها وهي: الموهبة والإبداع والابتكار».


ورشيد محمد رشيد رجل أعمال ومستثمر بارز في مجال السلع الفاخرة، حيث بدأ الاستثمار في ماركات الأزياء العالمية لأول مرة في عام 2012 بصفته الرئيس التنفيذي لشركة (مايهولا) للاستثمارات، التي تمتلك دار الأزياء الإيطالية (فالنتينو) ودار الأزياء الفرنسية (بالمان)، بالإضافة إلى تقلده مناصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة (ليبتون) العالمية لشاي (ليبتون) وكان رشيد عضو إدارة في شركة يونيليفر العالمية ومؤسسا في عديد من الشركات العالمية في السلع الاستهلاكية والأغذية.
وفي عام 2017، أسس رشيد مجموعة (السارة) للاستثمار، وهي شركة قابضة مقرها سويسرا تعمل في مجال بناء والاستثمار في العلامات التجارية الفاخرة.
جدير بالذكر أن رشيد المولود في الاسكندرية قد تولى حقيبة وزارة التجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية والاستثمار في الفترة من 2004 الي 2011 في مصر، تفرغ بعدها لعالم الأعمال.

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الرئيس والحكومة الإيطالية تكرمان رشيد محمد رشيد بمنحه الجنسية الإيطالية كاستحقاق متميز

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