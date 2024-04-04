سالم أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": لا أسمع القراء الجدد لهذا السبب

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه لا يتابع الجيل الجديد من قراء القرآن الكريم بشكل كبير.

وأضاف "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لأن ودني تعودت على الشيخ مصطفى إسماعيل وعلى الشيخ عبدالباسط وعلى الشيخ المنشاوي وعبدالعظيم زاهر وغيرهم، الوحيد اللي ممكن أنصت له وأسمع له من الموجودين الدكتور أحمد نعينع؛ لأن أعتقد إن هو البقية الباقية".

وتابع: "الجيل القديم لن يعوض، مثل رفعت أو الشيخ المنشاوي أو مصطفى إسماعيل وكمان عبدالباسط ده أسطورة وطول النفس ودقة الأحكام عنده رائعة".