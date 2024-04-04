الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإفطار السنوى لاتحاد طلاب كلية الآداب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


أقام اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية حفل الإفطار السنوي، تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين؛ رئيس جامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب، وإشراف أ. د. محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شهد الحفل عددًا من الفقرات الفنية والترفيهية التي شارك في إعدادها وتنظيمها طلاب وطالبات كلية الآداب ورعاية الشباب بالكلية، فعقب تناول الافطار وأداء صلاة المغرب، بدأت الفقرات بفقرة حدوتة رمضانية ألقت خلالها إحدى الطالبات نبذة تاريخية عن أصل بعض الحلويات الرمضانية "حدوتة قطايف".

txt

رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس الطاقة الذرية ويبحثان استراتيجية التعاون العلمى

txt

جامعة عين شمس تنافس بثلاثة مرشحين لجائزة عبد الحميد شومان في دورتها 42

وتلى تلك الفقرة فقرة فنية لرقصة التنورة تفاعل معها الطلاب والطالبات تفاعلا كبيرا، ثم جاءت فقرة كورال كلية الآداب التي قادها المايسترو مروان الغول وأدى الكورال خلالها عدة أغان من تراثنا المصري الأصيل، والتي ترتبط بالأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك.

وفي نهاية الحفل ألقت ا. د. عميدة الكلية كلمة، عبرت خلالها عن سعادتها بالوجود مع طلاب وطالبات الكلية ومشاركتهم فرحتهم في هذا الحفل، وتوجهت كذلك بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الاحتفال بهذه الصورة التي تعكس روح التآخي والألفة والترابط بين جميع منتسبي الكلية.

وفي كلمته التي ألقاها أ. د. محمد إبراهيم عبر عن خالص امتنانه للجامعة والكلية على ما يقدمانه من دعم لا محدود للطلاب والطالبات على مختلف الأصعدة وفي كل المجالات العلمية والتعليمية والتربوية والصحية والترفيهية، كما وجه الشكر والتقدير لاعضاء ولجان وأسر اتحاد طلاب جامعة عين شمس "SUFA" على تنظيمهم الفعاليات بكفاءة وانضباط وتميزهم في مختلف المجالات، وتمنى أ. د. وكيل الكلية دوام التوفيق والازدهار للكلية، توجه أ. د. محمد إبراهيم بالشكر لإدارة رعاية الشباب بالكلية على جهودهم الحثيثة في استيعاب طاقات الشباب وقدراتهم وتوجيهها لما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

من جانبه توجه أ. د. حاتم ربيع بالشكر لمعالي عميدة الكلية على دعم كل الأنشطة بالكلية، كما توجه بالشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل السنوي المتميز  ولجميع أعضاء هيئة التدريس المشاركين.

كلية الأداب اتحاد طلاب جامعة عين شمس الإفطار السنوي الأجواء الروحانية لشهر رمضان

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر قائمة الشركات الفائزة في مزايدة الذهب للتعدين الأهلي (خاص)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

نصر أبو الحسن: علاقتي جيدة بالخطيب ولا مانع من رحيل هذا اللاعب للأهلي

ترميم 23 شارع بـ 7 أحياء.. "الشريف" يُتابع أعمال تطوير شوارع الأحياء بالإسكندرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى