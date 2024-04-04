الإفطار السنوى لاتحاد طلاب كلية الآداب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس



أقام اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية حفل الإفطار السنوي، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين؛ رئيس جامعة عين شمس، الأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي، عميد كلية الآداب، وإشراف أ. د. محمد إبراهيم حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

شهد الحفل عددًا من الفقرات الفنية والترفيهية التي شارك في إعدادها وتنظيمها طلاب وطالبات كلية الآداب ورعاية الشباب بالكلية، فعقب تناول الافطار وأداء صلاة المغرب، بدأت الفقرات بفقرة حدوتة رمضانية ألقت خلالها إحدى الطالبات نبذة تاريخية عن أصل بعض الحلويات الرمضانية "حدوتة قطايف".

وتلى تلك الفقرة فقرة فنية لرقصة التنورة تفاعل معها الطلاب والطالبات تفاعلا كبيرا، ثم جاءت فقرة كورال كلية الآداب التي قادها المايسترو مروان الغول وأدى الكورال خلالها عدة أغان من تراثنا المصري الأصيل، والتي ترتبط بالأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك.

وفي نهاية الحفل ألقت ا. د. عميدة الكلية كلمة، عبرت خلالها عن سعادتها بالوجود مع طلاب وطالبات الكلية ومشاركتهم فرحتهم في هذا الحفل، وتوجهت كذلك بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الاحتفال بهذه الصورة التي تعكس روح التآخي والألفة والترابط بين جميع منتسبي الكلية.

وفي كلمته التي ألقاها أ. د. محمد إبراهيم عبر عن خالص امتنانه للجامعة والكلية على ما يقدمانه من دعم لا محدود للطلاب والطالبات على مختلف الأصعدة وفي كل المجالات العلمية والتعليمية والتربوية والصحية والترفيهية، كما وجه الشكر والتقدير لاعضاء ولجان وأسر اتحاد طلاب جامعة عين شمس "SUFA" على تنظيمهم الفعاليات بكفاءة وانضباط وتميزهم في مختلف المجالات، وتمنى أ. د. وكيل الكلية دوام التوفيق والازدهار للكلية، توجه أ. د. محمد إبراهيم بالشكر لإدارة رعاية الشباب بالكلية على جهودهم الحثيثة في استيعاب طاقات الشباب وقدراتهم وتوجيهها لما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

من جانبه توجه أ. د. حاتم ربيع بالشكر لمعالي عميدة الكلية على دعم كل الأنشطة بالكلية، كما توجه بالشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل السنوي المتميز ولجميع أعضاء هيئة التدريس المشاركين.