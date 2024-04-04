الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المبعوث الأمريكى لليمن: قضية إقليمية وكان لمصر اهتمام طويل الأمد بها

تيموثي ليندركينغ
تيموثي ليندركينغ

أكد "تيموثي ليندركينج" المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، في تصريح خاص لـ"الدستور" في إحاطة صحفية عقدت عبر منصة زوم، استضافها المركز الإعلامي الإقليمي في دبي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية: إن اليمن قضية إقليمية، كما أن اليمن مرتبط بحدود مع  المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ولهذين البلدين مصلحة خاصة، قائلًا: كان للمصريين اهتمام طويل الأمد باليمن. 

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المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن: لا حل عسكريا للأزمة الراهنة

استقرار اليمن

وأضاف: نرى أن استقرار اليمن يعود بالنفع على جميع دول الشرق الأوسط ولهذا السبب أعتقد أن الجهد الإقليمي مهم جدًا لما نقوم به. 

وتابع: لقد رحبنا بالجزائر في مجلس الأمن، على سبيل المثال، مؤخرًا، وأجرينا محادثات مثمرة للغاية مع جميع أعضاء مجلس الأمن حول الحاجة إلى دفع جهود السلام في اليمن إلى الأمام. 

هجمات الحوثيين 

وقال المبعوث الأمريكي الخاص: ويتعرض الاقتصاد المصري لضربة نتيجة الهجمات على البحر الأحمر، مع انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 50%، ولهذا نقول إن هجمات الحوثيين على سفن البحر الأحمر لها هذا التأثير السلبي، كما ينتشر هذا التأثير ويشعر به الناس العاديون والمستهلكون العاديون وعرقلة حركة الوقود والغذاء والدواء للأشخاص الذين يحتاجون إليها في جميع أنحاء هذه المنطقة بأكملها.

وقال ليندركينج، خلال مشاركته في الإحاطة الصحفية بشكل عام: قد سافرت من أيام إلى المملكة العربية السعودية لإجراء المزيد من اللقاءات مع الشركاء الذين يساعدون في قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. في كل هذه المناقشات، خلاصة القول هي: يجب على الحوثيين أن يوقفوا فورًا هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن لأنهم يقوضون التقدم في عملية السلام في اليمن ويعقدون إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين وغيرهم من المحتاجين، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، كما ناقشنا الخطوات اللازمة لتأمين وقف التصعيد الحوثي وتجديد التركيز على تأمين سلام دائم للشعب اليمني، كما أتيحت لي الفرصة لتهنئة وزير الخارجية اليمني الجديد قبل سفره إلى عدن.

تيموثي ليندركينغ المبعوث الأمريكي اليمن المملكة العربية السعودية الخارجية الامريكية

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