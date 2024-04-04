بينهم 5 من أسرة واحدة.. مصرع وإصابة 14 شخصًا في حوادث متفرقة بالمحافظات (صور)

شهدت الساعات القليلة الماضية وقوع عدد من حوادث السيارات المتكررة التي أودت بحياة العديد من المواطنين في مختلف المحافظات بالجمهورية، وبينهم أفراد من أسرة واحدة، وخلال التقرير التالي نرصد الوقائع والوفيات في تلك الحوادث.

وفاة 5 من أسرة واحدة في حادث سيارة بطنطا

ومن بين تلك الحوادث التي وقعت خلال شهر رمضان، لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم ويقطنون بقرية كتامة التابعة لمركز بسيون، إثر وقوع في حادث انقلاب سيارة سوزوكي "ثمنايه"، داخل ترعة الملاحة بطريق طنطا محلة منوف، مما أدى إلى وفاتهم غرقًا في المياه، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، تحت إشراف جهات التحقيق.

بداية الواقعة المأساوية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث انقلاب لسيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة على طريق طنطا - محلة منوف بمنطقة الإستاد في نطاق مدينة طنطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث ثان طنطا وشرطة النجدة و٤ سيارات إسعاف، والإنقاذ النهري والحماية المدنية، وبالمعاينة تبين انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة الملاحة بمنطقة الاستاد بطنطا داخل المياه، تم الدفع بعدد من الغطاسين لتمشيط المياه والبحث عن الناجين والجثث الغارقة.

ونجح الغطاسون والإنقاذ النهري في انتشال جثث خمسة أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بقرية كتامة، والتابعة لمركز بسيون، وهم كلا من وليد محمد إسماعيل حسام الدين -13 سنة - توقف بالقلب والتنفس، ورامي إبراهيم أحمد الصاوي 37 سنة - توقف بالقلب والتنفس، وشوقي محمد إسماعيل حسام الدين 35 سنة - ومحمد وليد محمد إسماعيل - 7سنوات، وإبراهيم محمد صبري البرلسي 17سنة، وتم نقله بواسطة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

مصرع سيدة وابنتها في حادث سيارة بالغربية

كما شهد طريق طنطا - المحلة الكبرى بالغربية، أمس الأربعاء، أمام قرية الهياتم مصرع سيدة وابنتها بعد أن صدمتهما سيارة نقل بمنطقه كوبرى كمال بنطاق قرية الهياتم التابعة لدائرة مركز الكبرى، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس بمنطقه كوبرى كمال الواقعة بنطاق قرية الهياتم التابعة لدائرة مركز المحلة ووفاة حالتين جراء الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث مركز المحلة الكبرى وشرطة النجدة والمرور وسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "رندا محمد بدر وابنتها ندى سامح وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى وتم ضبط السيارة قائدها المتسبب في الحادث.

وفاة طالب وإصابة 6 أخرين من أسرة واحدة بالواحات

ومساء الإثنين الماضي الموافق 1 إبريل، توفي طالب وأصيب 6 آخرون من أسرة واحدة، في حادث تصادم بطريق الواحات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه في أثناء سير سيارة ربع نقل بطريق الواحات، قيادة محمد يوسف، 35 سنة، حداد، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلاب السيارة.

كما أسفر الحادث عن وفاة أحمد 13 سنة طالب، وإصابة كل من "حلاوتهم. ع" 25 سنة ربة منزل مصابة بجرح قطعى بالرأس، وإصابة عبدالرحمن 11 سنة، بكدمات وسحجات بالرأس، وإلهام مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وشملت قائمة المصابين: مصطفى 6 شهور مصاب بكدمات بالوجه، وإيهاب عطيه 21 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم شقيق المصابة الثانية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.