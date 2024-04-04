الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق التصفيات النهائية لمبادرة "المترجم الناشئ" بالإسكندرية الأزهرية

مبادرة المترجم الناشئ
مبادرة المترجم الناشئ

عقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، التصفيات النهائية لمبادرة "المترجم الناشئ"، الموسم الثاني، ببيت شباب الأزهر بسموحة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وقد حضر التصفيات أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومحمد عبدالعاطي متابع المبادرة من المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، وسلامة القط مدير التعليم الإعدادي ومنسق المبادرة بالمنطقة.  

وقد شارك في التصفيات الخاصة بالمبادرة طلبة وطالبات ثلاثة معاهد بالمنطقة وهي: (الفتح المبين، وسيدي بشر، والقويري).

يذكر أن مبادرة "المترجم الناشئ" إحدى المبادرات التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، وإشراف الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل القطاع لشئون التعليم؛ بهدف تنمية مهارات الترجمة لدى الطلاب، وتعزيز قدراتهم اللغوية، وفتح آفاق جديدة لهم في مجالات الترجمة، ونشر ثقافة الاطلاع على المؤلفات العلمية باللغات الأخرى، واكتشاف المواهب الأزهرية في الترجمة.

وفي سياقٍ آخر، اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية التصفيات النهائية لمسابقة "فارس المتون"، والتي استمرت ليومين، وتقدم للمشاركة فيها 70 متسابقًا.

وكانت قد شهدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، تدريب طلاب المعاهد على الفنون والمهارات الكشفية وحياة الخلاء، ضمن خطة النشاط الكشفي بالمنطقة، لتدريب وصقل مهارات طلاب المعاهد الأزهرية،  والذي أقيم بمقر بيت شباب الأزهر بسموحة.


وخلال فعاليات المعسكر، تفقد الدكتور عبدالعزيز فعالياته، داعيًا إلى مواصلة الجهود لتدريب طلاب المعاهد، والاستفادة من الخبرات، كما قدم الشكر لقادة فتيان الكشافة، معربًا عن سعادته لما يقدمه المكتب التنفيذي لتنمية قدرات ومهارات الطلاب، لافتًا إلى أهمية الأنشطة الكشفية ودورها في تقويم الشباب وتنمية مهاراتهم ودعم الجانب الإبداعي والاعتماد على النفس.


كما كرم "جاويش" طلاب معسكر (درع الاتحادات الطلابية) للمكاتب التنفيذية، والذي أقيم ببيت شباب الأزهر بالمنتزه، وتم حصول منطقة الإسكندرية على المركز الخامس جمهوري، وتكريم طلاب معسكر (كأس الاتحادات الطلابية) للمكاتب التنفيذية أيضا، وتم حصول المنطقة على المركز الرابع جمهوري.

مبادرة المترجم الناشئ
مبادرة المترجم الناشئ
مبادرة المترجم الناشئ
مبادرة المترجم الناشئ
مبادرة المترجم الناشئ
مبادرة المترجم الناشئ
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