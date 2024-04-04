الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مباحث تموين القاهرة تشن حملات أمنية مكبرة على محلات الفسيخ والرنجة قبل الاحتفالات بعيد الفطر

رنجة فاسدة
رنجة فاسدة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، حملات أمنية مكبرة لمراقبة السلع التموينية والتفتيش على محلات الفسيخ قبل احتفالات عيد الفطر لضبط السلع التموينية الفاسدة  وغير المصحوبة ببيانات ومحاربة جشع التجار ومنعهم من رفع الأسعار أمام المواطنين.

التفتيش علي ثلاجات الأسماك المملحة

وشملت الحملة التفتيش علي الثلاجات الكبري الدائمه داخل مصانع ومحلات كبرى تقوم بتخزين الأسماك المملحة "الرنجة" والتفتيش على تصريح مزاولة المهنة لدى التجار والتأكد من سلامة المنتجات ورصد تاريخ صلاحيتها.

 

تشميع المحلات فور ثبوت وجود منتجات مجهولة المصدر 

وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن رجال مباحث التموين يقومون بتشميع المحلات وضبط مالكها في حين ثبوت عدم وجود تصاريح مزاولة المهنة وتخزين منتجات مجهولة المصدر وأنه يتم مصادرة المنتجات فورا.

 

ضبط  نصف طن  رنجة فاسدة داخل ثلاجة بالمطرية

من جانبه تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء  علاء بشندي مدير مباحث العاصمة من ضبط نصف طن رنجة فاسدة داخل ثلاجة بدون ترخيص بالمطرية.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المطرية لحيازته  نصف طن سلع غذائية "رنجة" و بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مباحث التموين محلات الفسيخ الرنجة الثلاجات الكبري رصد تاريخ صلاحيتها

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