عاجل.. سيدة فلسطينية حامل تتوجه بالشكر لمصر والرئيس السيسى بعد إنقاذ حياتها.. فيديو

نشرت قناة "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لسيدة فلسطينية استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية من أجل إنقاذ حياتها، حيث كان تقيم في قطاع غزة وبالتحديد في رفح وتريد الحصول على مكان آمن لها ولأطفالها.

وفي استجابة فورية، نجحت الجهود المصرية في إنقاذها ونقلها من قطاع غزة إلى أحد المستشفيات في مصر، من أجل تلقى العلاج ورعاية حالتها الصحية حتى ولادتها لطفلين توأم.

وتوجهت السيدة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سرعة الاستجابة وإنقاذ حياتها هي وطفليها وتقديم الرعاية الطبية لها في مصر.