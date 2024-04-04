الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يفوز على الزمالك فى أولى جولات نهائى دورى رجال الطائرة

نهائي دوري رجال الطائرة
نهائي دوري رجال الطائرة بين الأهلي والزمالك

حقق فريق رجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة 3/0 في أولى جولات نهائي الدوري الممتاز للموسم المحلي 2023 /2024، على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/17
28/26
25/21

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من النهائي غد الجمعة، على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب في نظام البلاي أوف الفريق الفائز في مواجهتين، وفي حال تعادل الزمالك يتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم 7 إبريل.

وعلى الميدالية البرونزية يتنافس سموحة مع سبورتنج ونجح الأول في حسم المباراة الأولى بنتيجة 3/1، ويحتاج سموحة للفوز في مباراة الجمعة لحسم المركز الثالث.

يذكر أن فريق السيدات بالنادي الأهلي حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 3/0 في أولى مباريات الدور النهائي والتي أقيمت الثلاثاء على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وستقام الجولة الثانية الخميس على نفس الصالة.

وفي مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع حقق فريق سيدات سبورتنج الفوز على سموحة بنتيجة 3/1.

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