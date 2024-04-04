"ياكحك العيد".. المحلات تتزين بمخبوزات العيد والأسعار مفاجأة (فيديو)

افترشت محلات الحلوى والمخابز بضائعها من كحك العيد قبل أيام من انتهاء شهر رمضان المبارك، كما بدأ التوافد عليها كبير خلال الساعات الماضية فمنذ فجر التاريخ، وارتبطت الحلويات بالاحتفالات والأعياد وفي مصر، وحلوى العيد، وهي "الكحك". يُرجح البعض أن تاريخ صناعتها واتباع هذا التقليد يعود إلى الدولة الطولونية حيث كان يصنع في قوالب خاصة مكتوب عليها "كل واشكر".

الكحك حاضر في كل العصور

وتواجد الكحك في الدولة الإخشيدية أيضًا فقد تم حشو الكحك بالدنانير الذهبية التي كانت تقدم إلى الفقراء، وفي الدولة الفاطمية كان الخليفة الفاطمي يخصص مبلغ 20 ألف دينار لعمل كعك عيد الفطر، وفي العصر المملوكي تحولت عادة صنع كعك العيد من قصر الحاكم إلى عوام الناس.

وقال عبدالعزيز عاشور، أحد بائعي مخبوزات العيد، إن الأصناف أصبح لا حصر لها؛ بل تتميز بأشكالها وأطعمتها المتعددة، فمنها السادة والمحشو وأيضًا الحشوات التي أصبحت جديدة ومبتكرة، وكل عام يزداد تنوع أنواع كحك العيد وأشكاله المتنوعة، منها كحك محشو بالمربى أو الشيكولاتة ومزينة بالمكسرات منها عين الجمل واللوز والفستق وجوز الهند والكريز غيرها.

وأضاف “عاشور”، خلال بث مباشر تم عرضه على الصفحة الرسمية لجريدة الدستور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الخامات المستخدمة لكحك العيد تجعله يبقى لشهور قادمة دون أن تتأثر جودته، فيمكن أن يظل لستة أشهر دون أي تغير في طعمه أو صفاته.

أسعار كحك العيد

ويتراوح سعر كحك العيد بين 160 و170 جنيهًا للكيلو الواحد، وتأتي أنواع البسكوت بأسعار متفاوتة حيث يصل سعر البسكوت السادة إلى 150 جنيهًا للكيلو، بينما تبلغ أسعار البسكويت بالعجوة نفس السعر.

وفي السياق ذاته، أوضح عاشور أن سعر كيلو الغريبة يتراوح ما بين 160 و180 جنيها، في حين يتراوح سعر كعك بالملبن ما بين 140 و150 جنيهًا للكيلو الواحد ويتوفر أيضا كعك بالمكسرات بسعر يصل إلى 210 جنيهات للكيلو الواحد، كما تتوافر تشكيلات بحسب الرغبة.



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