لجين عمران: "قاطعت صديقتى المقربة علشان كانت بتفضفض لجوزى"

قالت الإعلامية السعودية لجين عمران، إنها قاطعت واحدة من صاحبتها بسبب أنها كانت تتحدث مع زوجها كثيرًا وكانت تريد أخذ كل شيء في حياتها.

وأضافت "عمران" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "هذا ليس السبب الوحيد اللي خلاني أقطع علاقتي بها، حتى لما زوجي قال لي وكان مستنكر قلت له اسمع لها يمكن مزعوجة وخايفة تحرج حالها أمامي".

وتابعت: "لكن عندما يُبنى على هذا الموقف موقف ثاني وثالث ورابع ليس على صعيد الحياة الشخصية فقط، كانت تقلدني في كل حاجة ولما تكون موجودة كأنها شبح وعيني ما بتروح لها".

واستكملت: "في ناس كدة تبقى عاوزة كل حاجة في حياتك وشغلك وزوجك، لكن استحالة يكسبوا محبة الناس أبدًا".