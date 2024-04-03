الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس "كهرباء مصر العليا": الدفع بـ22 ماكينة ديزل متحرك خلال عيد الفطر

المهندس أحمد صدقي
المهندس أحمد صدقي

قال المهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة استعدت لاستقبال عيد الفطر حيث تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية في ديوان عام الشركة بأسوان.

وأضاف صدقي، لـ"الدستور" أنه تم تشكيل غرف للطوارئ في ديوان عام كل قطاع في الأربع محافظات التي تقع في نطاق عمل الشركة وهي "أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج”.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم التنبيه على تواجد ورديات مركزية بالقطاعات للطوارئ وفي الإدارات للتدخل السريع في حالة الإبلاغ عن أي أعطال على مدار الـ24 ساعة.

وواصل بأن فرق الطوارئ مجهزة بعربتها ومعدتها لإصلاح أي عطل طارئة طول مدة إجازة عيد الفطر، إضافة إلى توافر 22 ماكينة ديزل للطوارئ محمولة على السيارات بقدرات مختلفة للوصول لأي مكان.

واستقبل رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، د.خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال زيارته لقطاع توزيع كهرباء قنا، لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات استراتيجية وقومية.

واستهل العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع زيارته بزيارة المجمع الصناعي بمدينة قفط، بعدها تفقد 3 لوحات توزيع سيدى عبدالرحيم والشئون وقنا غرب، بعدها توجه إلى مقار هندستي شرق وغرب قنا، ثم افتتح مركزي خدمة العملاء الجدد.

وترأس الدستاوي وصدقي اجتماعا موسعا ضم لفيفا من القيادات، يتقدمهم المهندس عصام عزالدين، رئيس قطاعات الشئون الفنية، والمهندس أشرف عطا، رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بالشركة، والنقابي محمد إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية بالشركة وعضو مجلس الإدارة، والمهندس أشرف عبدالسلام، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، ولفيف من القيادات من الشركة والقطاع.

تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض المعوقات التي تواجه العاملين والشركة أيضًا في تنفيذ المشروعات، بالإضافة لمناقشة واستعراض ما يتم بذله من مجهودات في أعمال الضبطية القضائية وتركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة، مطالبًا بإعداد جدول زمني للانتهاء من كافة الممارسات بنطاق القطاع واستبدالها بتركيب عدادات كودية.

وأثنى الدستاوى على ما لمسه من أعمال متعلقة بقطاعات التشغيل، ومنها انخفاض زمن الأعطال ومدتها واستقرار وجودة التغذية الكهربائية بشكل سليم بالرغم من خطة تخفيف الأحمال التي تشهدها البلاد.

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