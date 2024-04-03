العاهل الأردنى وغوتيريس يؤكدان ضرورة إيقاف الحرب وحماية عمال الإغاثة فى غزة

كشف بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، عن تأكيدات عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأربعاء، حول ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتناول الاتصال الأوضاع الخطيرة في غزة، والتي أسفرت أخيرًا عن مقتل أعضاء من فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي خلال عملهم على إيصال مساعدات حيوية لأهالي القطاع.

وتسببت الحرب على غزة بمقتل حوالي 196 من العاملين في منظمات إنسانية وإغاثية بالقطاع، منهم 175 من العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وأكد الملك أن الأردن مستمر ببذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكل الطرق المتاحة إلى غزة، بالتنسيق مع مختلف المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.

ودعا الملك المجتمع الدولي للتحرك الفوري للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

من جانبه، أشاد غوتيريس بدور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بمختلف الوسائل المتاحة.