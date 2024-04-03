لُجين عمران: "أنا آخر واحدة ممكن أقلد كيم كارديشان" (فيديو)

ردت الإعلامية السعودية لجين عمران على اتهامها بتقليد كيم كارديشان، قائلة: "لو أنا هقلد آخر واحدة ممكن يخطر على بالي أو أطمح أني أقلدها هي كيم كارديشان مع كامل احترامي لها".

وأضافت "عمران" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "كل العالم اليوم بيصور حياتها، في ناس تؤلف ويعيشيوا حياة على السوشيال ميديا من أجل الترند، لدرجة ممكن تصل للإساءة لبلدهم وعائلاتهم علشان يطلعوا ترند ويزودوا عدد المتابعين".

وتابعت: "دول مساكين وعبيد السوشيال ميديا والترند، الهبل والجنان اللي بنشوفه على تيك توك اليوم دول مساكين" مشيرة إلى أن الشهرة والانتشار اليوم أسهل وأسرع وأرخص شيء.

واستكملت: "الواحد لازم يحسبها صح ويحاول ما ينجرف مع تيار السوشيال ميديا ويظل عنده خصوصية واحترام لنفسه وعائلته وبلده"، مشيرة إلى أن التحديات على "تيك توك" مهينة جدًا.