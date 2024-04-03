الأربعاء 03 أبريل 2024
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التصوف والموالد فى ميزان الشريعة: تأكيدات محمد مهنا لـ"مملكة الدراويش" (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

أكد الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن التصوف يمثل جوهر الإيمان لدى الكثير من المصريين البسطاء، والذين يعرفون بـ"الدراويش"، وأوضح مهنا أن هؤلاء الدراويش يسعون للتقرب إلى الله عز وجل من خلال الأعمال الصالحة والإحسان.

وأكد مهنا، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج مملكة الدراويش الذي يُذاع على قناة "الحياة"، جواز الموالد وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، نافيًا أي ارتباط للتصوف بالممارسات المخالفة للشرع، موضحًا أن التصوف ليس حكرًا على دين معين، بل هو موجود في كل الأديان، سواء كانت سماوية أو غير ذلك، مشيرًا إلى وجود متصوفين من مختلف الأديان كالمسيحية واليهودية والبوذية.

وأشار "مهنا" إلى أن الكشف الروحي يُمنح لأهل التزكية بحسب درجة تصفية النفوس، مؤكدًا أهمية عدم تقليص التصوف إلى مظاهر الانحراف أو المخالفات الشرعية، وأضاف أن الموالد ينبغي أن تكون فعاليات تعليمية وعلمية، تعكس جوهر التصوف الحقيقي.

الدكتور محمد مهنا قصواء الخلالي الإعلامية قصواء الخلالى برنامج مملكة الدراويش مملكة الدراويش قناة الحياة الرسالة القشيرية الإمام القشيري في رسالته التصوف جامعة الأزهر الشريعة والقانون برامج المتحدة برامج رمضان المتحدة الدراويش الموالد

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