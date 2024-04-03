الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": الإخوان هم من شغلونا بفكرة تحريم التطور الإنسانى

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه عند الحكم على رقص الباليه يجب الالتزام بقاعدة أن الأحكام عوارض، أي أنه عند الحديث عن كشف العورة في رقص الباليه فهنا نقول قولًا واحدًا لا يجوز، وهنا الحديث عن كشف العورة وليس الباليه ذاته.

تحريم الفن

وأكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن البعض ينظر إلى أن الصور التي بها قدر من الانفتاح والتبرج التي تظهر في الأفلام ليست حقائق حتى تأخذ حكم الحرمة وذلك لأنها تأتي في سياق التمثيل، وعندما يعقد شخص على سيدة في مسلسل ليس عقدًا حقيقيًا وإنما تمثيل.

وأضاف في حديثه، أن الإخوان والجماعات الإسلامية والتيار السلفي هم من شغلونا بفكرة تحريم التطور الإنساني الطبيعي المتعلق بالرسم بالفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى.

فرق الثقافة

وتابع: "هناك فرق بين ثقافة حضارية متمدنة لها تاريخ ولها جذور وبين ثقافة صحراوية بدوية، والمشايخ كانوا بيسمعوا أم كلثوم عادي علي أنه طرب وغناء وقصائد وكذا إلى آخره، والمشكلة أن كثيرًا ممن يركب المنابر الآن يعتقد هذا أن الغناء حرام والموسيقي حرام والفن حرام والتمثيل حرام".

محمد سالم أبو عاصي الحياة أبو عاصي تحريم الفن أبواب القرآن

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

قرار مهم من محكمة استئناف القاهرة بشأن تنظيم العمل بالمحكمة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى