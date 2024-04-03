أبوعاصى لـ"أبواب القرآن": الإخوان هم من شغلونا بفكرة تحريم التطور الإنسانى

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه عند الحكم على رقص الباليه يجب الالتزام بقاعدة أن الأحكام عوارض، أي أنه عند الحديث عن كشف العورة في رقص الباليه فهنا نقول قولًا واحدًا لا يجوز، وهنا الحديث عن كشف العورة وليس الباليه ذاته.

تحريم الفن

وأكد الدكتور محمد سالم أبوعاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن البعض ينظر إلى أن الصور التي بها قدر من الانفتاح والتبرج التي تظهر في الأفلام ليست حقائق حتى تأخذ حكم الحرمة وذلك لأنها تأتي في سياق التمثيل، وعندما يعقد شخص على سيدة في مسلسل ليس عقدًا حقيقيًا وإنما تمثيل.

وأضاف في حديثه، أن الإخوان والجماعات الإسلامية والتيار السلفي هم من شغلونا بفكرة تحريم التطور الإنساني الطبيعي المتعلق بالرسم بالفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى.

فرق الثقافة

وتابع: "هناك فرق بين ثقافة حضارية متمدنة لها تاريخ ولها جذور وبين ثقافة صحراوية بدوية، والمشايخ كانوا بيسمعوا أم كلثوم عادي علي أنه طرب وغناء وقصائد وكذا إلى آخره، والمشكلة أن كثيرًا ممن يركب المنابر الآن يعتقد هذا أن الغناء حرام والموسيقي حرام والفن حرام والتمثيل حرام".