الثلاثاء 02 أبريل 2024
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أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": بعض الجماعات تعمدت إظهار السيرة النبوية أنها معارك وقتال فقط

أبو عاصي
أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن بعض الجماعات تعمدت إظهار السيرة النبوية أنها معارك وقتال ونشر للدعوة فقط.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لكن الجانب مثلًا اللي فيه الرحمة في معاملاته صلى الله عليه وسلم ده ما ظهرش، جانب الإحسان جانب التعامل مع أهل الكتاب، إلى جانب أنه وضع وثيقة في المدينة حتى بعضهم يحاول يضعفها".

وتابع: "لما يقول العبارة الدقيقة جدًا للمسلمين دينهم ولليهود دينهم يعني اعترف وأنت الآن مش عاوز غير ومن يبتغي غير الاسلام دينًا فلا يقبل منه".

واستكمل: "الرسول قال في الوثيقة للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، هناك جوانب في السيرة تحل أيضًا مشكلات كثيرة جدًا من تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام".

وأردف: "حفر الخندق ليس موضع قدوة لأنه هنا ده كلام قائد عسكري مش وتقيس على هذا بقى الكثير، لكن ناس تأخد من السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الفرس طب الآن مفيش فرس يتركب ماذا نعمل؟".

أبواب القرآن برنامج أبواب القرآن محمد أبو عاصي اكسترا نيوز الحياة

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