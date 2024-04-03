المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ا.م." بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه واستعرض القوة مع المجنى عليه "ص.ى" بأن أطلق النار صوبه بقصد ترويعه وتخويفه وبث الرعب فى قلبه بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود تفاصيل الواقعة لعام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة إحراز سلاح ناري وذخائر بأن أطلق النار صوب المجنى عليه بقصد ترويعه واستعراض القوة معه بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت مصادرة السلاح الناري والذخائر وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.