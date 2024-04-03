الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بضربات دقيقة.. تقرير أمريكى يكشف تعمد هجوم الاحتلال على عمال WCK

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يبدو أن الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة من منظمة المطبخ المركزي العالمي (WCK) في غزة الإثنين الماضي كان يتألف من عدة ضربات دقيقة، حسبما ذكرت شبكة CNN في تحليل لمقاطع الفيديو والصور التي أعقبت الهجوم.

وقالت WCK في بيان الثلاثاء إن فريقها كان يسافر في منطقة منزوعة السلاح في سيارتين مصفحتين ومركبة واحدة غير مدرعة، بعد أن قام بإسقاط أكثر من 100 طن من الإمدادات الغذائية في مستودع في دير البلح وسط غزة، عندما وقع الهجوم، وقالت المؤسسة الخيرية إنها نسقت تحركات القافلة مع الجيش الإسرائيلي.

موقع جغرافي لمقاطع الفيديو والصور 

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كما حدد التقرير موقعًا جغرافيًا لمقاطع الفيديو والصور لجميع المركبات الثلاث المدمرة، والتي تم وضع علامة واضحة على واحدة منها على الأقل بشعار WCK على سطحها في موقعين على طريق الرشيد الساحلي في القطاع، وموقع ثالث في منطقة مفتوحة على الطرق الوعرة.  

ويبعد الموقع الأول 2.4 كيلومتر (نحو 1.5 ميل) عن الموقع الثالث، ما يشير إلى أن المركبات الثلاث تعرضت لضربات منفصلة.

فيما أشار التقرير إلى أنه تم تحديد موقع السيارة الأولى، التي يبدو أنها تعرضت لأضرار أقل، في شارع الرشيد خارج دير البلح، أما السيارة الثانية، التي من الواضح أنها تعرضت لأضرار ناجمة عن الحريق بسبب ثقب في سقفها الذي يحمل علامة WCK، فكانت تقع على بعد حوالي 800 متر على نفس الطريق.

وحددت الشبكة الأمريكية الموقع الجغرافي للسيارة الثالثة، والتي يبدو أنها "ذات الجلد الناعم" أو السيارة غير المدرعة المشار إليها في بيان WCK ويبدو أنها الأكثر تضررًا، إلى حقل مفتوح على بعد 1.6 كيلومتر من السيارة الثانية.

غزة عمال الإغاثة منظمة المطبخ العالمي الهجوم الاسرائيلي

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