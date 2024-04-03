ضياء السيد: استضافة السعودية لمباراة الأهلى والزمالك تفيدنا ماديًا.. وهناك مشروع كبير مع الخطيب

صرح ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، بأن استضافة المملكة العربية السعودية لمباراتي القمة بين الأهلى والزمالك أمر تفاجئت بيه والاستفادة منه ماديا فقط، حيث هناك بعض الأمور لا بد أن نستغلها بعد بناء ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة".

‏‎وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر، عبر إذاعة أون سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا: "هناك مشروع ضخم مع الكابتن محمود الخطيب داخل النادى الأهلى، وسوف يظهر للنور خلال الفترة المقبلة".

وأكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق حسام البدرى تعرض للظلم أثناء تدريب منتخب مصر.

‏‎وأوضح: "المدرب البرتغالى كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر كان يعد محمد شوقى؛ لتدريب المنتخب الأولمبي والربط بين المنتخب الاول وتطبيق طريقة اللعب".

‏‎وأضاف ضياء السيد قائلا: "قمنا باكتشاف بعض المواهب فى منتخب مصر، على رأسهم محمد عبدالمنعم وحذرت حسين فيصل من الغرور الكروى".