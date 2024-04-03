حافظ عمران: تنصيب الرئيس يحقق حلم المصريين في جمهورية جديدة ويضمن الاستقرار لسنوات

قال النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، أنه وبأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية عقب تنصيبه أمس، يستكمل الشعب المصري حلمه الوطني في صناعة مستقبل أفضل للوطن، وبناء الجمهورية الجديدة، قائلا: إرادة المصريين وراء تحقيق هذا الحلم ونجاح الرئيس السيسي، وبدء ولاية رئاسية جديدة لـ 6 سنوات قادمة.

ولفت عمران، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي أثبت أن الزعيم الأجدر على قيادة البلاد في تلك المرحلة الصعب وسط تحديات إقليمية شديدة التعقيد ليواجهها ببصيرة وحكمة وإرادة صلبة، قائلا: النجاح الساحق الذي حققه الرئيس السيسي في الانتخابات الماضية تأكيد على شعبيته، والثقة التامة في قيادته والنهوض بأعباء الوطن، مضيفا أن السيسي حقق الكثير لمصر طوال السنوات الماضية وانجازاته أمام الجميع في كل المجالات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، منذ أن تولى الحكم وانطلقت مصر فى مسيرة التنمية بخطوات قوية ثابتة، وكانت جواز المرور لفترة رئاسية جديدة، خصوصا وأنه تولى قيادة البلاد في أحلك وأصعب الظروف.

واختتم النائب حافظ عمران، أن خطاب تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة يدشن مرحلة هامة وتاريخية في مصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسيتم فيها استكمال المشاريع والتقديم بالوطن للأمام.

من جانبها هنأت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي لبداية ولايته الثالثة، وقالت إن تفانيه في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتحقيق المزيد من التنمية والتقدم في ملفات عديدة، كانت الدافع وراء منح تجديد الشعب الثقة فيه لولاية رئاسية جديدة، ولاية تستكمل ما بدأه من إنجازات في مجالات وملفات مختلفة.