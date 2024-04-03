الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حافظ عمران: تنصيب الرئيس يحقق حلم المصريين في جمهورية جديدة ويضمن الاستقرار لسنوات

حافظ عمران
حافظ عمران

قال النائب حافظ عمران، عضو مجلس النواب، أنه وبأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية عقب تنصيبه أمس، يستكمل الشعب المصري حلمه الوطني في صناعة مستقبل أفضل للوطن، وبناء الجمهورية الجديدة، قائلا: إرادة المصريين وراء تحقيق هذا الحلم ونجاح الرئيس السيسي، وبدء ولاية رئاسية جديدة لـ 6 سنوات قادمة.

ولفت عمران، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي أثبت أن الزعيم الأجدر على قيادة البلاد في تلك المرحلة الصعب وسط تحديات إقليمية شديدة التعقيد ليواجهها ببصيرة وحكمة وإرادة صلبة، قائلا: النجاح الساحق الذي حققه الرئيس السيسي في الانتخابات الماضية تأكيد على شعبيته، والثقة التامة في قيادته والنهوض بأعباء الوطن، مضيفا أن السيسي حقق الكثير لمصر طوال السنوات الماضية وانجازاته أمام الجميع في كل المجالات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، منذ أن تولى الحكم وانطلقت مصر فى مسيرة التنمية بخطوات قوية ثابتة، وكانت جواز المرور لفترة رئاسية جديدة، خصوصا وأنه تولى قيادة البلاد في أحلك وأصعب الظروف.

واختتم النائب حافظ عمران، أن خطاب تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة يدشن مرحلة هامة وتاريخية في مصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسيتم فيها استكمال المشاريع والتقديم بالوطن للأمام.

من جانبها هنأت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي لبداية ولايته الثالثة، وقالت إن تفانيه في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وتحقيق المزيد من التنمية والتقدم في ملفات عديدة، كانت الدافع وراء منح تجديد الشعب الثقة فيه لولاية رئاسية جديدة، ولاية تستكمل ما بدأه من إنجازات في مجالات وملفات مختلفة.

أداء قسم اليمين الدستورية اليمين الدستوري الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية الرئيس السيسي النائب حافظ عمران

مواد متعلقة

جمعية "رجال الأعمال": أداء الرئيس اليمين الدستوري من العاصمة الإدارية واجهة مشرفة لمصر

الأكثر قراءة

إجازة عيد الفطر أولها.. مواعيد الاجازات الرسمية في مصر 2024

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى يرتفع إلى 40.361 مليار دولار فى مارس

آخر تطورات سقوط شاب في بئر جوفية بالمنيا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى