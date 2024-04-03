الأربعاء 03 أبريل 2024
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اقتصاد

"تحيا مصر": قافلة مساعدات إنسانية تصل غزة لإغاثة الأهالي قبل عيد الفطر

قافلة صندوق تحيا
قافلة صندوق تحيا مصر

وصلت، الأربعاء، قافلة صندوق تحيا مصر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين والتي تضم 94 شاحنة محملة بـ 1504 أطنان من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والمياه المعدنية، والمنظفات، والبطاطين، والأغطية، والخيام، وكميات كبيرة من ملابس العيد للأسر والأطفال.

تحركت الشاحنات تباعًا من معبر رفح المصري إلى الجانب الفلسطيني، كما أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لترتيب دخول المساعدات حسب الأولويات والاحتياجات للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

خصص صندوق تحيا مصر الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في كل البنوك، من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية فضلا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.

وصلت قافلة صندوق تحيا مصر إغاثة الأشقاء الفلسطينيين تضم 94 شاحنة المساعدات الإنسانية المواد الغذائية الجافة

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