داليا السواح: دعم قطاع المشروعات الصغيرة الصناعة "ضرورة"

قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي انتصارا لإرادة الشعب المصري في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة واستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي بدأها الرئيس السيسي منذ 9 سنوات.

أضافت السواح، أنه مع بداية مراحلة جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وبدأ مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديثة، وكلنا أمل في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية وفي حياة كريمة لكل المصريين.

دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والزراعة

وأكدت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، أن رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري داعم لاستكمال مسيرة إنجازات الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة إيمانًا بأهمية الاصطفاف الوطني لتحقيق الأمن والأمان وأهداف التنمية من خلال إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمنافسة العادلة.

وأشارت إلى أن القطاعي الانتاجي الزراعي والصناعي إلى جانب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الملفات التي يجب أن تأخذ أولوية خلال الفترة الرئاسية الجديدة من الحكومة الجديدة والعمل على وضع المنتج المصري علي خريطة المنافسة العالمية.

وشددت على ضرورة الاهتمام أكثر وبالمبادرات الداعمة والمحفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشروعات تنمية رأسمال البشري من خلال تكثيف برامج التدريب الفني والتأهيل الصناعي للعاملين بمختلف الأنشطة الإنتاجية.

تابعت، أن إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط تحديد فائدة 15% للأنشطة الإنتاجية بمثابة الدفعة الجديدة للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مبادرة تمويل ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية بفائدة 15% تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز النمو المستدام.

وأوضحت أنه من خلال توفير التمويل الميسر، ستتمكن الشركات والمزارعون من تحسين إنتاجيتهم وتعزيز تنافسيتهم، ما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الثقة في القطاع الخاص، مختتمة، أنه على الحكومة والجهات المعنية الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات وتعزيزها لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.