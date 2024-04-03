الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة": استمرار توافد المواطنين على معرض "خير مزارعنا"

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ، إن معرضا خير مزارعنا لأهالينا ما زال يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، مؤكدا رضاهم بالخدمات التي يقدمها المعرض واستمراره إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف صالح، أنه وفقا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 20% وتصل في بعض السلع إلى 50% ‎ بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار.

تابع أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة في تحقيق دورها الإيجابي بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال إتاحة وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، موضحا أن رضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي.

وأوضح أنه سيتم توفير كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة والأسماك استعدادا لعيد الفطر المبارك وأعياد الربيع وشم النسيم، بالإضافة إلى توفير حوالي 12 نوعا من الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة وبأسعار تقل عن الأسواق الأخرى بنحو 30‎%‎.

سعيد صالح مستشار وزير الزراعة السلع الغذائية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح اللحوم والبيض والدواجن المواطنين

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