رياض الخولى يحدد موعد زفافه على دينا فؤاد فى أحداث الحلقة 23 من "حق عرب"

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب، ذهاب المعلم عبدالربه الذي يجسد دوره لحنان الغرباوي في منزلها لتحديد موعد زفافهم .

مسلسل حق عرب

وقرر المعلم عبدالربه عقد كتب الكتاب والزفاف في اليوم التالي ،وطلب من حنان تجهيز نفسها لحفل الزفاف، وكان يبدوا عليها ملامح الغضب والحزن .

مسلسل حق عرب

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف ا.