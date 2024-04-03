الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سيتاتور أمريكي يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

وجه السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بمواصلة إسرائيل حربها ضد غزة، قائلًا "توقف عن قتل الأبرياء".

 

وقال ساندرز في مقابلة مع قناة “MSNBC”، نقلًا عن أرقام من وزارة الصحة في غزة: “ثلثا الأشخاص في غزة قتلوا، أكثر من 32 ألف شخص قتلوا، هم من النساء والأطفال.. هذا أمر لا يغتفر".

 

وأضاف “ما يحدث في غزة الآن هو من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخ العالم الحديث"، مستطردًا “نحن نتحدث عن احتمال أن يموت مئات الآلاف من الأطفال وغيرهم من الجوع”.


ولفت “وصحيح أن حماس هي التي بدأت هذه الحرب. ولكن من الصحيح أيضًا أن ما تفعله إسرائيل في الوقت الحالي هو ليس فقط قتال حماس، بل خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله”.

 

وتابع قوله “نحن نتحدث عن 70% من الوحدات السكنية في غزة التي دمرت أو تضررت. نحن نتحدث عن 1.8 مليون شخص نزحوا وطردوا من منازلهم. عن أشخاص ليس لديهم اليوم طعام، ولا ماء، ولا إمدادات طبية، ولا وقود".

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