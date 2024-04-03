أنغام تمنع العوضى من تعاطى المخدرات.. أحداث الحلقة 23 من "حق عرب"

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب، ضبط أنغام نجله المعلم عبد ربه لعرب أثناء محاولته تعاطي المواد المخدرة، وعندما حاولت منعه قام بدفعها أرضًا.

مسلسل حق عرب

وبتدخل والدته قامت بمنعه بالقوة لكنه قام بدفعها هى الآخرى، فأنهالت من البكاء قائلة: "هونت عليك يا عرب تعمل فيا كده" فرد عليها "أنا بقيت عامل زي خيال المأته لو حد نفخ فيه هيقع، كسروا صحتي وعافيتي راحت".

مسلسل حق عرب

لكن ولدته ردت عليه وحفذته للوقوف على رجله مرة أخرى قائلة: "إحنا جنبك ومش هنسيبك، قوم يا عرب ماتخليش حد يكسرك، لو ليا غلاوة عندك اتخلص من القرف اللي دخل جسمك ده، وخليك راجل بن راجل".

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث، حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي"، ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.