كارولين عزمى تخبر العوضى بأن حبها له سبب عداوة والدها له.. أحداث الحلقة 23 من حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب، ذهاب أنغام والتي تجسدها الفنانة كارولين عزمي، ابنة المعلم عبدربه، لزيارة عرب السويركي، بعد تعدي والدها عليه بالضرب بمساعدة رجاله، في أحداث الحلقة 23 من مسلسل حق عرب.

مسلسل حق عرب

ودار بين أنغام وعرب حديث حول انقلاب والدها عليه ووجهت له سؤال قائله: "‘زاي تتحول من دراع والدي اليمين لعدوه بالشكل المخيف ده؟!".

كما أخبرت أنغام عرب بأنها اعترفت لوالدها بحبها لعرب وتمسكها به، وتعتقد بأن هذا السبب وراء عداوة والده له.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.