الأربعاء 03 أبريل 2024
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رياضة

التوأم حسن يهنئان الرئيس السيسى بأداء اليمين الدستورية

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن

هنأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الرئيس السيسي بمناسبة تأديته اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

وأكد التوأم حسن أن مصر شهدت طفرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي وعلى المستوى الرياضى شهدت العديد من المحافل في مختلف الألعاب وتحديدًا كرة القدم وآخرها الصرح العظيم الموجود في العاصمة الإدارية وهو استاد مصر الذى نال إشادة الجميع، وتحديدًا المنتخبات المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الجديدة وهي كرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وتمنى التوأم مزيدًا من التقدم والتطور والاستقرار للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الدولة في السنوات الأخيرة.

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