الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

يوفنتوس يحسم ذهاب نصف نهائى كأس إيطاليا ضد لاتسيو بهدفين

يوفنتوس
يوفنتوس

فاز فريق يوفنتوس اليوم الثلاثاء على ضيفه لاتسيو بنتيجة 2-0 على ملعب أليانز ستاديوم في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم. 

وحسم يوفنتوس المهمة بهدفين في الشوط الثاني سجلهما فيدريكو كييزا ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين 50 و64.

ووضع يوفنتوس قدما في المباراة النهائية لكأس إيطاليا قبل مباراة العودة أمام لاتسيو التي ستقام على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما في 23 أبريل المقبل.

وفي المواجهة الثانية بالدور قبل النهائي، يلعب فيورنتينا ضد أتالانتا، غدا الأربعاء، ويتجدد اللقاء بينهما إيابا في 24 أبريل المقبل.

 

 

يوفنتوس لاتسيو كأس ايطاليا فلاهوفيتش كييزا

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