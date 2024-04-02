الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يصعّد الحارس الشاب عمر عبد العزيز للفريق الأول

الزمالك
الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك التي أقيمت مساء اليوم على ملعب النادي تصعيد عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2008 في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وخاض حراس مرمى الفريق محمد عواد ومحمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعمر عبد العزيز تدريبات قوية تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على العديد من الجوانب الفنية منها التصدي للتسديدات من جميع جوانب الملعب ومسافات مختلفة.

 وقام فيسنتي مدرب الحراس بمنح الرباعي العديد من التعليمات الفنية لتنفيذها في التدريبات ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة. 

ولقاء الذهاب  أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز برنامجاً تأهيلياً وبدنياً خاصاً للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وتم تقسيم البرنامج إلى فقرتين، الأولي كانت عبارة عن تدريبات بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، لعلاج الإرهاق وتقوية العضلات. 

وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة، بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم حراس المرمى. وحرص جواوو ميجيل مدرب الأحمال على قيادة هذه الفقرة، بجانب أعضاء الجهاز الفني، وقام جوزيه جوميز المدير الفني بمتابعة البرنامج للوقوف على حالة اللاعبين البدنية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

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