الأربعاء 03 أبريل 2024
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عالم

سوناك بعد ضربة عمال الإغاثة لنتنياهو: "الوضع لا يطاق على نحو متزايد" في غزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني ريشي سوناك

خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، طالب وزير الخارجية البريطاني ريشي سوناك "بإجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف" في الغارة الإسرائيلية على قافلة مساعدات في غزة.

وقال سوناك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه شعر بالفزع من الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، من بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، وفقا لبيان رسمي في داونينج ستريت.

عمال الإغاثة تفقد أرواحها في غزة 

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خروج مجمع الشفاء أكبر مستشفى فى غزة من الخدمة بشكل دائم

وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء قال إن عددا كبيرا جدا من عمال الإغاثة والمدنيين العاديين فقدوا أرواحهم في غزة وأن الوضع لا يطاق على نحو متزايد".

وأضافت: "تتوقع المملكة المتحدة أن ترى إسرائيل إجراءات فورية لإنهاء القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، وتجنب الصراع مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، وحماية المدنيين وإصلاح البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات وشبكات المياه".

واستشهد سبعة من عمال الإغاثة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الربحية في غارة عسكرية إسرائيلية ليلة الإثنين أثناء قيامهم بتسليم الغذاء للمدنيين الذين يعانون من الجوع في غزة.

وقال المطبخ المركزي العالمي، إن عماله كانوا يسافرون في "منطقة منزوعة السلاح" في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المؤسسة الخيرية و"مركبة ناعمة الجلد".

وقُتل في الغارة ثلاثة مواطنين بريطانيين، ومواطن أمريكي كندي مزدوج، إلى جانب أشخاص من أستراليا وبولندا بالإضافة إلى فلسطيني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش "ضرب عن غير قصد أبرياء" فيما تعهد الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في الهجوم "على أعلى المستويات"، وانتقد مؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس، الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إنها "بحاجة إلى وقف هذا القتل العشوائي".

وفي سياق متصل، آثار الغارة على مستشفى الشفاء: “أدت العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت أسبوعين على مستشفى الشفاء إلى خروج المركز الطبي من الخدمة إلى أجل غير مسمى، مع مقتل المئات، وإصابة الناجين بسوء التغذية، وعدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إليه، وفقًا لتقارير من المجمع”.

كما تعهدت إيران بالرد بعد أن أدت ضربة ألقت باللوم فيها على إسرائيل إلى مقتل اثنين من كبار قادتها وخمسة آخرين في قنصليتها في سوريا يوم الإثنين. 

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أنه "مبنى عسكري لقوات القدس متنكر في زي مبنى مدني".

 وفي الوقت نفسه، أبلغت الولايات المتحدة إيران بأنها غير متورطة وليس لديها علم مسبق بضربة يوم الإثنين، وفقًا لمسؤول أمريكي.

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