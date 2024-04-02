"طبنجة وأموال ومستندات".. اعترافات المتهمين بسرقة خزينة من داخل شقة بكفر الشيخ

كشف المتهمون بـسرقة خزينة من داخل شقة بمحافظة كفر الشيخ، عن تفاصيل ارتكابهما الواقعة أمام جهات التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان أنهما خططا لسرقة الخزينة لعلمهما بوجود أموال بداخلها، بعد التسلل إلى الشقة مسنغلين عدم تواجد أحد بها، ثم قاما بالاستيلاء على الخزينة بالكامل، وتوجها بها لمسكن أحدهما في نطاق المحافظة.

وأضاف أنهما قاما بفتح الخزينة وعثر بداخلها على ميلغ مالي وطبنجة وكمية من الأوراق والمستندات الهامة التي تخص مالكها، فقاما بالاستيلاء على بداخل الخزينة، ثم أخفياها في مكان مجهول، أرشدا عنه لاحقا.