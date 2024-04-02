الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"طبنجة وأموال ومستندات".. اعترافات المتهمين بسرقة خزينة من داخل شقة بكفر الشيخ

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

كشف المتهمون بـسرقة خزينة من داخل شقة بمحافظة كفر الشيخ، عن تفاصيل ارتكابهما الواقعة أمام جهات التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان أنهما خططا لسرقة الخزينة لعلمهما بوجود أموال بداخلها، بعد التسلل إلى الشقة مسنغلين عدم تواجد أحد بها، ثم قاما بالاستيلاء على الخزينة بالكامل، وتوجها بها لمسكن أحدهما في نطاق المحافظة.

سقوط 13 لصا لارتكابهم جرائم سرقة متاجر وهواتف وسيارات في 3 محافظات

وأضاف أنهما قاما بفتح الخزينة وعثر بداخلها على ميلغ مالي وطبنجة وكمية من الأوراق والمستندات الهامة التي تخص مالكها، فقاما بالاستيلاء على بداخل الخزينة، ثم أخفياها في مكان مجهول، أرشدا عنه لاحقا.

سرقة خزينة كفر الشيخ مباحث كفر الشيخ ضبط لصين مديرية أمن كفر الشيخ

الأكثر قراءة

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

دورى المحترفين: يد الأهلى "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق