نائب: تنصيب السيسى لـ6 سنوات جديدة يدفع بمصر لمصاف الدول المتقدمة

قال ناصر هدية عضو مجلس النواب، إن تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة أحدث حالة من الفرحة والسعادة الشديدة في مصر، فالسيسي زعيم وطني نجح في إخراج البلد من الفوضى والإرهاب وعدم الاستقرار لدولة طموحة تسعى بجد نحو الجمهورية الجديدة.

أضاف هدية، في تصريحات اليوم، أن حفل التنصيب جاء مختلفًا ويدشن لفترة رئاسية جديدة ويعكس نتيجة انتخابات ديمقراطية متعددة شارك فيها الملايين من الشعب المصري، لافتًا إلى أن المصريين متفائلين بالسنوات الست القادمة في الوطن، خاصة أنها تبدأ مع الخروج فعليًا من الأزمة الاقتصادية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة وتدفقات دولارية هائلة على مصر وتحرير سعر الصرف.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الرئيس نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات ضخمة غير مسبوقة سواء في البنية التحتية والعمران والمدن الجديدة أو في مجال الزراعة والصناعة والسياحة، كما استعاد ريادة مصر وهيبتها عربيًا وعالميًا.

وشدد نائب الصعيد على أن الولاية الرئاسية الجديدة تدفع بمصر لمصاف الدول المتقدمة، لأنها تنطلق من استقرار حقيقي وتطلع للمستقبل، قائلًا: تنصيب السيسي حدث تاريخي في تاريخ مصر، لأنه يأتي في مرحلة جديدة وجمهورية جديدة نادى بها الرئيس وعمل على تنفيذها.

واختتم ناصر هدية حديثه بالقول: "فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة لتولي أمور البلاد، كما أن فوزه يدعم مسيرة التنمية والبناء والاستقرار في الوطن لـ6 سنوات قادمة".