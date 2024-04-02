الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رومانو: كيبا يعود إلى تشيلسي بعد انتهاء إعارته للريال

كيبا
كيبا

كشف الصحفي فابريزو رومانو عن مستجدات المفاوضات مع الإسباني كيبا حارس مرمى ريال مدريد، المعار من صفوف تشيلسي.

وكان كيبا انضم للريال الصيف الماضي في صفقة إعارة بعد إصابة تيبو كورتوا بالرباط الصليبي، ليعوض الدولي البلجيكي.

وشارك كيبا أساسيًا لفترة طويلة في حراسة الريال، قبل أن يجلس على دكة الاحتياط للحارس البديل لونين الذي تعملق منذ منتصف الموسم وأصبح الحارس الأول.

وقال رومانو عبر حسابه على منصة “x”، أن كيبا سيرحل عن الريال بعد انتهاء إعارته في يونيو المقبل وسيعود إلى تشيلسي.

وأضاف رومانو، أن ريال مدريد يعمل حاليًا على تجديد عقد لونين وسينتظرون عودة كورتوا من إصابته في الموسم المقبل.

وشارك كيبا هذا الموسم مع ريال مدريد في 18 لقاء بجميع المسابقات.

كيبا ريال مدريد تشيلسى كورتوا تيبو كورتوا لونين

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