الأربعاء 03 أبريل 2024
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محافظات

"حُماة الوطن" بالإسكندرية يطلق حملة للتبرع بالدم

جانب من حملة التبرع
جانب من حملة التبرع بالدم في الإسكندرية

أطلقت أمانة الشئون الصحية بحزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم استمرت على مدار يومين، بالتمركز أمام مسجد الحديد والصلب في منطقة العجمي غرب المحافظة، في إطار الدور الخدمي والمسئولية المجتمعية للحزب وحرصه على تعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

وأكد محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن الحملة تأتي إيمانًا من الحزب بأهمية التبرع بالدم، لكونه واجبا إنسانيا وأخلاقيا يساهم في إنقاذ الأرواح، وتهدف الحملة إلى تشجع الشباب من أبنائنا وأهالينا على المشاركة الفعالة، لمساعدة المرضى بتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتعزيز ثقافة التبرع بين أفراد المجتمع، وتوفير كميات كافية من الدم لمستشفيات الإسكندرية.

وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي أمين أمانة الشئون الصحية بالحزب، إن حملة التبرع بالدم على مدار يومي عملها استقبلت العديد من المتبرعين الذين حرصوا على المشاركة، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء التحاليل اللازمة قبل سحب الدم. 

وأضاف الشافعي، أن الحملة تخللها قافلة تثقيف طبي تناولت العديد من الموضوعات الصحية التي تهتم بأصحاب الأمراض المزمنة من ضغط الدم والسكري خلال شهر رمضان، وأسباب فقر الدم عند السيدات، وسوء التغذية عند الأطفال، وذلك من خلال توزيع نشرات التوعية لأهالينا بالمنطقة.

شارك في تنظيم الحملة ومتابعتها الدكتور محمود حسن، والدكتور محمد عبد ربه أعضاء هيئة المكتب بأمانة الشئون الصحية.

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ح ماة الوطن منطقة العجمي حملة للتبرع بالدم مستشفيات الإسكندرية بنك الدم محافظة الاسكندرية

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