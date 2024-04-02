مسئولو الأمم المتحدة يدينون الهجوم الإسرائيلى على منظمة "المطبخ المركزى العالمى"

أثار مقتل 7 عمال إغاثة تابعين لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الحكومية في غارات جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة، إدانة كبار المسئولين الإنسانيين في الأمم المتحدة.

وأعربوا اليوم الثلاثاء، عن مخاوفهم المتكررة من أنه "لم تعد هناك مساحة آمنة متبقية في غزة".

وأفاد الموقع الرسمي للأمم المتحدة بأن جيمي ماكجولدريك، منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة قال: "إن هذه ليست حادثة معزولة وإنه حتى 20 مارس، قتل ما لا يقل عن 196 عاملًا في المجال الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر 2023. وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد القتلى المسجل في أي صراع واحد خلال عام واحد".



وجدد ماكجولدريك، نداءاته إلى "جميع أطراف النزاع، بما في ذلك حكومة إسرائيل"، لاحترام القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر استهداف العاملين في المجال الإنساني.



وأضاف أن "دور عمال الإغاثة هو تخفيف معاناة الأشخاص الذين يعانون من الأزمات. ويجب ضمان سلامتهم، إلى جانب سلامة المدنيين الذين يخدمونهم".



جاءت تعليقات المسئول الكبير في الأمم المتحدة بعد أن أفاد المطبخ المركزي العالمي بأن غارة جوية إسرائيلية كانت مسئولة عن مقتل عمال الإغاثة التابعين له في دير البلح.

وأعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث عن غضبه إزاء الهجوم ووصف الضحايا بأنهم "أبطال، قتلوا أثناء محاولتهم إطعام الناس الذين يعانون من الجوع".

وأكدت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أنه جرى الاتفاق مسبقًا على مهمة المنظمة غير الحكومية مع السلطات الإسرائيلية، وأن سيارة المنظمة كانت مميزة بشكل جيد، وكان من الواضح جدًا أنهم يتبعون المطبخ المركزي العالمي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم جيبريسوس - في تدوينة عبر إكس: "كم عدد الأرواح الأخرى التي ستزهق حتى يكون هناك وقف لإطلاق النار؟". وقال إن منظمة الصحة العالمية غاضبة من مقتل العاملين في المجال الإنساني، ويجب أن تكون السلامة مطلبًا أساسيًا لجميع الذين يقومون بأعمال الإغاثة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "الأونروا" - على إكس - إنها تعرضت لنكبة بسبب مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن 176 من العاملين لديها قتلوا منذ اندلاع أعمال العنف في 7 أكتوبر.