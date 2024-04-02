أوفر من المحلات| مكونات وطريقة تحضير البيتيفور بالكيلو في المنزل:

باقي أقل من أسبوع على استقبال عيد الفطر وفي هذه الأثناء يكثف البحث عن طريقة تحضير البيتيفور وحلويات العيد إذ يُعتبر الكعك والغريبة والبيتيفور من أهم عناصر احتفالات عيد الفطر، لذا يقمن معظم ربات البيوت بالبحث عن طرق تحضير البيتيفور بالكيلو في المنزل، خاصة مع ارتفاع أسعاره في المحلات وتجاوزه لحاجز 300 جنيه للكيلو، مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك.

طريقة تحضير البيتيفور في المنزل

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور التالية طريقة تحضير البيتيفور في المنزل بتكلفة بسيطة وخطوات سهلة.

مقادير البيتيفور

- 2 كوب دقيق منخول

- نصف كوب سكر بودرة منخول

- كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

- رشة ملح

- صفار بيضة

- نصف ملعقة كبيرة من بشر البرتقال (اختياري)

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- مربى أو شوكولاتة حسب الرغبة

طريقة تحضير البيتيفور الناعم منزليًا

1. يُخفق الزبدة بالمضرب الكهربائي لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تصبح ناعمة وكريمية.

2. يُضاف صفار البيضة والفانيليا إلى الزبدة ويُخفق المزيج لمدة 3 دقائق.

3. يُضاف الدقيق ورشة الملح وبشر البرتقال إذا تم اختياره، ثم يُخفق المزيج مرة أخرى.

4. تُوضع عجينة البيتيفور في بولة وتُغطى ثم تُترك في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

5. تُوضع نصف كمية العجين في كيس حلواني وتُشكل إلى كرات صغيرة وتُوضع في صاج مدهون بالزيت.

6. يُمكن تشكيل البيتيفور على صاج مبطن بورق الزبدة باستخدام ماكينة البيتيفور المخصصة.

7. يُضاف بودرة الكاكاو إلى نصف كمية العجين المتبقية في البولة ويُخفق جيدًا.

8. تُوضع عجينة البيتيفور بالشوكولاتة في كيس حلواني وتُشكل في صاج آخر.

9. يُخبز البيتيفور في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة 8 دقائق.

10. بعد أن يبرد تمامًا، يُمكن تزيين البيتيفور بالمربى ولصق قطعتين مع بعضهما وغمسهما في المكسرات أو الشوكولاتة المذابة.

مكونات وطريقة تحضير البيتيفور بالكيلو في المنزل:

١ كيلو دقيق

١/٢ كيلو زبدة، مقطعة إلى مكعبات

١/٢ كيلو سكر

٤ بيض

١/٢ ملعقة صغيرة ملح

١ ملعقة فانيليا

طريقة تحضير البيتيفور بالسمنة:

- اخلطي الدقيق، السكر، الملح، الفانيليا، والزبدة بعناية عن طريق الضغط والفرك حتى تصبح لديك عجينة مثل الرمل.

- اضيفي البيض بسرعة في المزيج الرملي واعجني حتى تتشكل لديك كرة عجين.

- ثم ضعيها في وعاء ورشي عليها القليل من الدقيق على الوجه واتركيها لترتاح في مكان بارد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة، مغطاة بقطعة قماش.

- سخني الفرن إلى 200 درجة، ثم افردي العجينة على سطح مرشوش عليه الدقيق، وذلك بسماكة حوالي نصف سم.

- قطعيها إلى الشكل المفضل باستخدام سكين أو كوب شاي، وضعيها على ورقة زبدة في صينية للفرن.

- اخبزي لمدة 10 دقائق في فرن ساخن، ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة حتى يصبح لون البيتيفور ذهبي

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