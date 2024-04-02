المشدد 5 سنوات لعصابة الاتجار في البشر بمنطقة الوايلي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، متهمين بالاتجار في البشر بمنطقة الوايلي بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية رقم 5930 لسنة 2023 جنايات الوايلي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عادل الشيخ وعزت فاروق.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين"عيد م، و"أشرف ف" و"عاطف ع" و"سامي م" و"أحمد.ح"، و"وائل ح" "هناء ر"بنتظيم جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين الأطفال الذين لم يتجازو أعمارهم 18 سنة ميلادية من الإقليم المصري إلى دولة إيطاليا باستخدام وئاق سفر هويات من غير أصحابها.

كما اشتركوا مع موظف حسن النية، في تزوير وثيقة طفل واستخدامها من غير صاحبها الشرعي.

وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.