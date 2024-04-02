الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

فلسطين: استشهاد 6050 طالبًا وإصابة 10 آلاف آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلى

غزة
غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الثلاثاء، عن أن 6050 طالبا استشهدوا، و10219 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5994، والذين أصيبوا إلى 9890، فيما استُشهد في الضفة 56 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105.

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ولفتت التربية الفلسطينية إلى أن 266 معلما وإداريا استشهدوا، وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب ستة بجروح، واعتقل أكثر من 73 في الضفة.

التربية الفلسطينية: 620 ألف طالب فى قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان

وأشارت التربية الفلسطينية إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

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وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من  قطاع غزة، في اليوم الـ179 من العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من مدينة رفح جنوب قطاع غزة 6 شهداء وعدد من الجرحى من تحت ركام منزل يعود لعائلة زعرب، بعد تعرضه للقصف من قبل طائرات الاحتلال الحربية، ونقلوا إلى مستشفى أبويوسف النجار في المدينة.

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