الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة عدلى القيعى فى "سب ممدوح عيد"

عدلي القيعي
عدلي القيعي

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عدلي القيعي المذيع بقناة نادي الأهلي، في دعوى سب وقذف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز.

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش الشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، خلال إحدى حلقات برنامجه ملك وكتابة على قناة نادي الأهلي، وشهدت الكثير من الاتهامات دون دليل حملت إساءة وقرر معها رئيس بيراميدز تصعيد الأمر واللجوء للقضاء للحصول على حقه.

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قرار من المحكمة في اتهام عدلي القيعي بسب وقذف رئيس بيراميدز

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اليوم.. محاكمة عدلى القيعى فى "سب وقذف رئيس بيراميدز"


وطالب محامي رئيس نادي بيراميدز في دعواه المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، مؤكدًا في الدعوى أن عدلي القيعي هاجم موكله ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التليفزيوني.

عدلى القيعى رئيس بيراميدز رئيس نادي بيراميدز المذيع بقناة النادي الأهلي سب وقذف ممدوح عيد محاكمة عدلي القيعي

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