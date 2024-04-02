الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

خالد جلال يشهد ختام ليالي "هل هلالك 8".. وفرقة رضا تُبهر الجمور

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، ختام فعاليات النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى نظمه القطاع لمدة ١٥ ليلة عرض، وذلك أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

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وأحيا البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، الليلة الختامية لبرنامج "هل هلالك ٨"، بعدد من الفقرات الفنية المميزة لفرقة رضا للفنون الشعبية، التي تعد من روائع رائد الاستعراضات الشعبية الفنان محمود رضا، وعلى أنغام الموسيقار على إسماعيل.

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وتضمنت الفقرات الفنية التى قدمتها فرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة إيناس عبد العزيز، مجموعة من الاستعراضات التى أشتهرت بها الفرقة طوال تاريخها الفنى، منها "الأقصر بلادنا، إسكندراني، الحجالة، سماح النوبة، ميلدا، التنورة، موشح عجبا لغزال، النوبة"، وحازت على إعجاب الجمهور وتفاعل معها. 

وشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، تضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج  .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
المخرج خالد جلال شئون الإنتاج الثقافي النسخة الثامنة لبرنامج هل هلالك هل هلالك ساحة مركز الهناجر للفنون مسرح ساحة مركز الهناجر البيت الفني للفنون الشعبية

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