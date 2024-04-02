عاجل.. نيويورك تايمز: إسرائيل تقف وراء اغتيال محمد رضا زاهدى بدمشق

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر إسرائيلية قولها، إن إسرائيل تقف وراء عملية اغتيال القائد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي في سوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن المبنى الذي تعرض للقصف في دمشق هو مقر للحرس الثوري وليس مكتبًا دبلوماسيًا.

وقصفت طائرات حربية يشتبه بأنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية في سوريا يوم الإثنين، وقالت طهران إن القصف أودى بحياة سبعة مستشارين عسكريين من بينهم ثلاثة من كبار القادة.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن سبعة مستشارين عسكريين لقوا حتفهم في الهجوم، من بينهم محمد رضا زاهدي القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن طهران تعتقد أن زاهدي كان المستهدف في الهجوم الذي قتل فيها أيضًا نائبه وقائد كبير آخر، فضلًا عن أربعة آخرين.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن زاهدي كان يعمل مستشارًا عسكريا في سوريًا وشغل منصب قائد فيلق القدس في لبنان وسوريا حتى عام 2016.